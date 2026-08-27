Un choque en cadena se registró esta tarde en la intersección de la avenida de los Trabajadores e Irala, en la zona del puerto de Mar del Plata, donde tres vehículos colisionaron y cuatro personas resultaron heridas, con intervención del SAME y personal policial.

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De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un Toyota Corolla impactó por alcance contra un Peugeot 208 mientras ambos circulaban por la avenida.

En la secuencia del hecho, un Jeep Renegade también se vio involucrado, perdió el control, subió a la vereda y finalizó su recorrido a escasa distancia del acceso al restaurante La Farola.

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Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los ocupantes lesionados en el sitio y luego dispuso su traslado a centros de salud para la realización de estudios y controles correspondientes.

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