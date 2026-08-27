Los trabajos estuvieron a cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Gerencia Técnica del organismo y se realizaron a partir de un pedido del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

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El equipo técnico recorrió el corredor entre ambas ciudades a bordo de un utilitario Ford equipado con sensores láser y tecnología preparada específicamente para este tipo de mediciones.

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Según explicaron desde Vialidad, los dispositivos realizan registros cada 20 metros y permiten obtener información precisa sobre el ancho de la calzada, deformaciones de la cinta asfáltica y otras características del pavimento.

El relevamiento forma parte de la etapa técnica inicial necesaria para elaborar el proyecto de la futura autovía Mar del Plata-Necochea.

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