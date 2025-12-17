choque múltiple

Cuádruple choque en Independencia y Libertad
El siniestro dejó una mujer herida que fue trasladada al HIGA y el tránsito permanece reducido en la zona.
El siniestro dejó una mujer herida que fue trasladada al HIGA y el tránsito permanece reducido en la zona.
Hubo personas atrapadas, intervención del SAME aéreo y corte total del tránsito durante varias horas.
En tanto, la conductora del Gol Trend fue trasladada al HIGA con politraumatismos en su pierna derecha.
Ocurrió en avenida Luro y Bayley: involucró al móvil policial, una camioneta y un colectivo de larga distancia. Por el impacto, un hombre tuvo que ser atendido por el SAME.
Tras el siniestro, robaron pertenencias de uno de los vehículos chocados. Dos personas resultaron heridas.