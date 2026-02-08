Al menos ocho personas resultaron heridas este domingo tras un grave accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, en sentido hacia el Puente La Noria. El siniestro involucró a dos automóviles y un vehículo utilitario y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

El hecho se produjo alrededor de las 6.50, cuando un Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina por causas que aún se investigan. Al advertir la situación, el conductor de una Renault Kangoo que circulaba detrás se detuvo para ayudar a empujar el vehículo. En ese momento, un Fiat Siena impactó contra ambos autos y embistió al hombre que se encontraba fuera del habitáculo.

Como consecuencia del choque, seis hombres y dos mujeres sufrieron distintas lesiones. Uno de los heridos, con compromiso más grave, debió ser trasladado de urgencia en helicóptero sanitario del SAME, mientras que el resto fue derivado en ambulancias a los hospitales Grierson y Santojanni.

El impacto provocó severos daños materiales y dejó a varias personas atrapadas dentro de los vehículos. Dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar con herramientas hidráulicas para cortar chapas y liberar a los ocupantes, mientras el personal médico realizaba la atención inicial.

El operativo incluyó seis móviles terrestres del SAME y una unidad aérea. Solo uno de los lesionados pudo ser asistido completamente en el lugar, según confirmaron fuentes del operativo. La magnitud del despliegue reflejó la complejidad del rescate y la gravedad del escenario.

Debido al accidente, la circulación en ese tramo de la avenida General Paz permaneció totalmente interrumpida durante varias horas, lo que generó importantes demoras en una de las principales arterias que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano. Las autoridades trabajaron para normalizar el tránsito una vez concluidas las tareas de rescate y limpieza.

Fuente: Infobae