El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Independencia y Libertad, con impacto también sobre la calle Salta, dejó como saldo una mujer herida que debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y provocó importantes demoras en el tránsito en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

Ads

El siniestro vial involucró a cuatro vehículos: un Toyota Yaris, un Renault Clio, un Audi A4 y un Ford Fiesta. De acuerdo a las primeras informaciones, los autos que se llevaron la peor parte fueron el Toyota y el Clio, que presentaban los mayores daños materiales tras el impacto.

La mujer, de 65 años resultó lesionada y fue asistida en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con dolor en el tórax y desorientada. Tras la primera evaluación médica, se dispuso su derivación a un centro de salud privado, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente la gravedad de las heridas.

Ads

Puede interesarte

En el lugar se desplegó un importante operativo policial, con presencia de efectivos de la Policía Bonaerense que trabajaron para ordenar la circulación y garantizar la seguridad, mientras se realizaban las primeras pericias para establecer cómo se produjo el accidente.

El choque ocurrió en una zona de alto flujo de tránsito, rodeada de edificios y comercios, lo que obligó a un rápido accionar para evitar nuevos incidentes.

Ads

Debido al operativo, el tránsito permanece reducido en Independencia, Libertad y calle Salta, por lo que se recomienda circular con precaución y optar por vías alternativas hasta que se normalice la situación.