Un joven de 20 años debió ser rescatado por Bomberos luego de quedar atrapado dentro de un auto que volcó tras una colisión en la esquina de avenida Libertad y Jujuy.

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El hecho ocurrió cerca de las 19 y fue informado a los Bomberos del Cuartel Centro a través del 911. Al llegar al lugar, encontraron un Volkswagen Polo Classic gris azulado volcado sobre avenida Libertad, en sentido hacia el centro y próximo al cordón.

En el interior del vehículo se encontraba el conductor, quien estaba consciente y lúcido. Los bomberos estabilizaron el rodado, cortaron el suministro eléctrico y realizaron las maniobras necesarias para retirarlo mediante una tabla rígida.

Una vez rescatado, fue ubicado sobre la vereda hasta la llegada de una ambulancia del SAME. Posteriormente, el personal médico decidió trasladarlo a la Clínica Pueyrredón. Su madre también se hizo presente en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, por circunstancias que todavía se intentan establecer, el Volkswagen Polo Classic colisionó con una Renault Kangoo blanca.

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En la camioneta viajaba una mujer acompañada por dos menores de edad, quienes resultaron ilesos.

En el operativo también intervino personal de Rescate. Una vez finalizadas las tareas y recabados los datos correspondientes, la dotación regresó al cuartel sin otras novedades.

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