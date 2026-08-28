A dos meses de la tragedia ocurrida en el skate park, Thiago Vera continúa dando pasos importantes en su recuperación. Este viernes podría recibir el alta hospitalaria si los resultados de los cultivos de sangre son favorables y, de esa manera, continuar el proceso de recuperación en su casa junto a su familia.

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Su papá, Diego Vera, habló con El Marplatense y contó con emoción las novedades sobre el estado de salud de su hijo. “Tenemos la grandísima noticia de que, si le dan bien los cultivos de análisis de sangre a Thiago, a la tarde le estarían dando el alta para que siga su recuperación en casa”, explicó.

Según detalló, con el alta se retirarían las vías intravenosas y Thiago continuaría con los analgésicos por vía oral. Sin embargo, todavía tiene por delante un largo proceso de recuperación y dos intervenciones quirúrgicas importantes: una por la fractura expuesta de fémur y otra en la cabeza.

Más allá de las dificultades que todavía quedan por delante, para la familia la posibilidad de regresar a casa representa un momento profundamente especial. “Para nosotros hoy es muy emocionante volver a tenerlo en casa, atenderlo en nuestra propia casa y hacer los ejercicios en casa. Nos cambia un montón a todos”, expresó Diego.

El padre destacó especialmente el impacto que este cambio puede tener en Thiago, después de tantos días internado. “Él es el principal, por supuesto, el que va a cambiar y seguramente va a cambiar de ánimo porque va a estar en su intimidad, en su casa y con su familia”, sostuvo.

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Diego también aprovechó para agradecer a todo el personal del hospital que acompañó a Thiago durante estos dos meses. “Estamos muy emocionados y muy agradecidos a todo el hospital, para no nombrar de a uno y quedar mal. Desde los chicos que hacen de seguridad, las enfermeras y los doctores, estamos muy, muy agradecidos”, manifestó.

“Nos va a alcanzar seguramente la vida para agradecer todo lo que han hecho por Thiago, cómo nos han atendido y la disposición que han tenido”, agregó.

Ahora, la familia espera la confirmación definitiva del alta, que podría concretarse durante la tarde de este viernes, estimativamente entre las 15 y las 17. Si los estudios acompañan la evolución, Thiago podrá dejar el hospital y comenzar una nueva etapa de su recuperación rodeado de sus seres queridos.

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