La investigación por la tragedia del skatepark avanza a la espera de un informe considerado clave para reconstruir lo ocurrido. Maximiliano Orsini, abogado que representa a las familias de las víctimas, informó que el 27 de agosto se realizó la pericia accidentológica en el Complejo Bucetich, con la participación del perito de parte Gustavo Holman y del perito oficial Omar Santi.

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Ahora resta que los especialistas elaboren el dictamen que será incorporado a la causa. Según explicó Orsini, el análisis permitirá establecer la trayectoria que realizó el colectivo antes y después del impacto, la velocidad a la que ingresó al lugar y la posibilidad que tuvo de detenerse.

“Se va a especificar la trayectoria previa y post-impacto del colectivo, la velocidad de ingreso, si efectivamente pudo o no pudo frenar y si accionó o no accionó el freno”, detalló el abogado. Esos datos serán centrales para determinar con mayor precisión la mecánica del hecho y las circunstancias previas al impacto, mientras las familias aguardan los resultados de la pericia.

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