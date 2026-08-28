Tragedia del skatepark: esperan una pericia clave para determinar cómo fue el impacto del colectivo
El abogado de las familias de las víctimas, Maximiliano Orsini, confirmó que el estudio accidentológico se realizó el 27 de agosto. El informe deberá establecer, entre otros puntos, la velocidad del vehículo y si el chofer llegó a accionar los frenos.
La investigación por la tragedia del skatepark avanza a la espera de un informe considerado clave para reconstruir lo ocurrido. Maximiliano Orsini, abogado que representa a las familias de las víctimas, informó que el 27 de agosto se realizó la pericia accidentológica en el Complejo Bucetich, con la participación del perito de parte Gustavo Holman y del perito oficial Omar Santi.
Ahora resta que los especialistas elaboren el dictamen que será incorporado a la causa. Según explicó Orsini, el análisis permitirá establecer la trayectoria que realizó el colectivo antes y después del impacto, la velocidad a la que ingresó al lugar y la posibilidad que tuvo de detenerse.
“Se va a especificar la trayectoria previa y post-impacto del colectivo, la velocidad de ingreso, si efectivamente pudo o no pudo frenar y si accionó o no accionó el freno”, detalló el abogado. Esos datos serán centrales para determinar con mayor precisión la mecánica del hecho y las circunstancias previas al impacto, mientras las familias aguardan los resultados de la pericia.