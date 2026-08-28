Este sábado se realizará la segunda edición del Festival Encontrarnos en Invierno, una jornada abierta a toda la comunidad que tendrá lugar en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Einstein 1502.

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La actividad se desarrollará de 13 a 16 y contará con entrada libre y gratuita. Durante la tarde habrá espectáculos artísticos, demostraciones deportivas, propuestas recreativas y una feria con productos realizados por emprendedores y organizaciones.

Entre las presentaciones estarán el Coro Namasté, el Sindicato de Empleados de Comercio, la ONG Punto de Encuentro y el grupo Alma de Bailarín. También habrá básquet a cargo de Integrasport y fútbol en silla de ruedas con PowerChair, además de la participación de Guías a la Par.

La jornada contará además con espacios de organizaciones que trabajan por la inclusión a través de distintos proyectos productivos, como Cosechando Tiempo, Asmar y Dulces de Namasté, junto con una propuesta de capacitación en confección de bolsos y mochilas.

Por su parte, el área municipal de Emprendimientos de Integración Social presentará una muestra con productos elaborados en sus talleres.

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El festival es organizado por el Municipio, a través de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, junto con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, participación e inclusión.

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