Un proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante busca crear el programa municipal Siempre cerca, una iniciativa destinada a brindar acompañamiento telefónico, contención emocional, orientación y prevención de la soledad no deseada en personas mayores de 60 años del Partido de General Pueyrredon.

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La propuesta se fundamenta en el contexto demográfico del distrito, donde el índice de envejecimiento supera las medias provincial y nacional, con aproximadamente un 20% de la población dentro de esa franja etaria. En ese marco, las autoras del proyecto (las concejalas de UCR + Nuevos Aires, Vilma Baragiola y Gabriela Azcoitia) remarcaron la necesidad de políticas públicas de proximidad que aborden no sólo aspectos materiales, sino también dimensiones emocionales y sociales del envejecimiento.

El programa prevé su implementación bajo la órbita de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante una línea telefónica gratuita, de fácil acceso, y canales digitales de mensajería para facilitar el contacto, la difusión de actividades y el seguimiento de situaciones de vulnerabilidad.

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En este sentido, las concejalas destacaron que el dispositivo busca generar un primer canal de escucha y acompañamiento: “Queremos que nuestros adultos mayores sepan que siempre hay alguien del otro lado. La soledad no deseada también es un problema que debemos abordar desde el Estado”, señalaron.

Entre los objetivos del programa se incluyen el acompañamiento y la contención emocional, la reducción de situaciones de aislamiento, la orientación sobre servicios disponibles, la promoción de la participación comunitaria y la detección temprana de casos de vulnerabilidad, abandono o maltrato.

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Asimismo, la iniciativa contempla la articulación con CAPS, sociedades de fomento y centros de jubilados como espacios de derivación y difusión, además de la posibilidad de convenios con universidades, organizaciones sociales y otras instituciones.

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Las autoras del proyecto remarcaron que no se trata solo de atender llamadas, sino de construir vínculos: “Una conversación puede ser el primer paso para detectar una situación de vulnerabilidad”, expresaron Baragiola y Azcoitia. El proyecto también establece mecanismos de seguimiento mediante informes periódicos al Concejo y garantiza la confidencialidad de los datos personales.

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