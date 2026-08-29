Mar del Plata tendrá este sábado 29 de agosto una jornada con temperaturas agradables durante buena parte del día, aunque las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la tarde y la noche.

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La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C. Durante la mañana se esperan buenas condiciones generales, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Con el paso de las horas aumentará la nubosidad y también la inestabilidad. Hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que durante la noche existe probabilidad de chaparrones.

El viento soplará principalmente del noroeste durante buena parte de la jornada y aumentará su intensidad hacia la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, se espera que sea elevada durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con tendencia a disminuir a medida que suba la temperatura.

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De esta manera, las mejores condiciones para realizar actividades al aire libre se concentrarán durante la mañana y las primeras horas de la tarde, antes del cambio de tiempo previsto para el cierre del sábado.

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