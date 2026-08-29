La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), avanza con el Plan 100% LED y ya superó las 1300 luminarias renovadas en distintos barrios de Mar del Plata, según informó el intendente Agustín Neme, en el marco de la ejecución de nuevas etapas del programa.

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“Ya superamos las 1300 luminarias renovadas en distintos puntos de la ciudad y seguimos sumando barrios. Esto implica más iluminación, más seguridad y mejores condiciones para los vecinos”, señaló el jefe comunal.

En el barrio Termas Huinco, los trabajos se concentran actualmente en el área delimitada por Fortunato de la Plaza, Vértiz, Edison y Cerrito, donde se proyecta completar el recambio de más de 500 luminarias. Hasta el momento ya se instalaron 474 equipos LED y la zona se encuentra próxima a alcanzar la cobertura total.

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Una vez finalizada esta intervención, las cuadrillas continuarán las tareas en Colinas de Peralta Ramos, como parte de la planificación territorial del programa.

La etapa en curso contempla la colocación de 5000 artefactos LED distribuidos en 13 barrios, con un alcance estimado de más de 80.000 vecinos

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. Además del recambio de luminarias, el plan incluye la renovación preventiva de cableado y conexiones, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y extender la vida útil del equipamiento.

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