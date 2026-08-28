La Alcaidía Penitenciaria de Batán llevó adelante este miércoles un simulacro integral de evacuación por incendio, como parte de las acciones destinadas a mejorar la respuesta del personal ante situaciones de emergencia.

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La práctica recreó un supuesto desperfecto en los conductos de gas ubicados cerca de la cocina. A partir de ese escenario se activaron los protocolos de evacuación y participaron 40 personas privadas de la libertad, además de agentes de diferentes sectores y equipos especializados.

Durante el ejercicio también se simularon casos de personas afectadas por inhalación de gases, algunas de ellas con necesidad de asistencia inmediata. En ese marco intervino el personal de salud de la unidad, junto con brigadistas penitenciarios contra incendios y la ambulancia del Complejo Penitenciario Zona Este.

Por la magnitud del operativo, se sumó además una ambulancia de la Fundación Geoser Argentina, con el objetivo de representar una emergencia de mayor complejidad. La planificación y coordinación estuvo a cargo de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI), encabezada por Camila Castor, y contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

La actividad fue supervisada por autoridades del Complejo Penitenciario Zona Este y de la Alcaidía de Batán. Al finalizar, desde la institución destacaron que este tipo de ejercicios permite detectar fallas, ajustar procedimientos y reforzar la capacitación en primeros auxilios, para mejorar la capacidad de respuesta ante una situación real.

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