La investigación por la muerte de Jésica Mariela Chávez, la mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en un camino rural de Mar Chiquita, sumó nuevos datos a partir de los testimonios de personas que la conocían.

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Chávez tenía 40 años y era trabajadora sexual. Según relataron allegadas, mantenía una relación conflictiva con su pareja, una persona trans, y habría atravesado distintas situaciones de violencia. Incluso aseguraron que, durante los días previos a su muerte, la habían visto con golpes, lesiones y signos de desorientación.

Su entorno también mencionó que existían problemas con la persona que le alquilaba la vivienda y que las discusiones eran frecuentes. Entre los conflictos señalados aparecieron situaciones relacionadas con el consumo de alcohol.

Otro de los puntos que plantearon sus conocidas es la posibilidad de que más de una persona haya intervenido en lo sucedido. Explicaron que Jésica tenía una contextura física importante y consideran que los investigadores deberían analizar si pudo haber sido reducida por varias personas. Por el momento, se trata de una hipótesis planteada por su círculo cercano y no de una conclusión judicial.

Además, las allegadas señalaron que dentro de la vivienda donde residía se habrían encontrado pertenencias colocadas en bolsas de consorcio similares a la utilizada para envolver el cuerpo. Por ese motivo, pidieron que esos elementos sean peritados para determinar si existe alguna relación con la muerte.

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El cadáver de Chávez fue localizado el viernes 31 de julio sobre el camino rural Chara Huinca, paralelo a la Autovía 2 y a unos 3,5 kilómetros de Vivoratá. La zona se encontraba inundada como consecuencia de las intensas lluvias y fue necesaria la intervención de Bomberos para poder retirar el cuerpo.

Posteriormente trabajaron en el lugar efectivos de la Patrulla Rural y personal de Policía Científica. La causa quedó en manos del fiscal Ramiro Anchou, titular de la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita.

Debido al avanzado estado de descomposición, en un primer momento no fue posible establecer quién era la víctima. Finalmente, su identidad pudo confirmarse a través del análisis de las huellas dactilares incorporadas al sistema AFIS.

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Hasta el momento, no se pudo determinar con certeza cuál fue la causa de la muerte y se estableció que el cuerpo no presentaba mutilaciones. El expediente continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”, mientras los investigadores avanzan con distintas medidas para reconstruir qué ocurrió antes de que Jésica Chávez fuera encontrada en el camino rural.

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