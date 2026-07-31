La hija mayor de Lucía Sosa declarará este viernes de manera voluntaria en la causa que investiga la muerte de Isabella, la niña de dos años que falleció en Villa Gesell. La joven solicitó presentarse ante las autoridades para contar detalles sobre la situación familiar.

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Rocío, de 19 años, fue citada para las 9 en la Fiscalía de Villa Gesell, donde será recibida por el fiscal Juan Pablo Calderón. Al igual que su hermano Lucas, cuenta con el asesoramiento de la abogada Erika Suárez.

Según adelantó la letrada, durante su exposición la joven también formularía una denuncia por un presunto abuso ocurrido cuando tenía entre seis y siete años, durante uno de los intentos de revinculación familiar. La acusación deberá ser analizada dentro de la investigación judicial.

La declaración se suma al testimonio brindado por Lucas, otro de los hijos de Sosa, quien habló durante varias horas ante la Fiscalía y aportó información sobre su infancia y los antecedentes familiares.

Lucía Sosa permanece detenida e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La mujer se negó a declarar cuando fue indagada por la muerte de Isabella.

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En las últimas horas también declararon un médico y dos enfermeras del Hospital Municipal de Villa Gesell. Los profesionales fueron convocados para reconstruir cómo llegó la niña al establecimiento, cuál fue la reacción de su madre y qué procedimientos realizaron para intentar salvarla.

El médico explicó que, de acuerdo con la versión dada por Sosa en el hospital, la mujer había alimentado a Isabella con una mamadera y la había dejado acostada. Luego, al volver a verla, advirtió que se estaba ahogando.

El personal médico retiró una sustancia del organismo de la niña, que está siendo analizada para determinar si se trataba de leche. También le colocaron una sonda, la intubaron y le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora, aunque no lograron salvarla.

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La Fiscalía continúa reuniendo testimonios y resultados periciales para determinar qué ocurrió antes de la muerte de Isabella y establecer las responsabilidades correspondientes.

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