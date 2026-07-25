La investigación por la desaparición de una ambulancia de alta complejidad en General Madariaga dio un vuelco inesperado. Lo que en un principio se investigaba como un robo ocurrido sobre la Ruta Provincial 56 ahora apunta a una posible falsa denuncia, luego de que la Justicia encontrara contradicciones en el relato de los responsables del vehículo.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del 20 de julio, cuando una ambulancia de la empresa Emergencias del Mar, con base en Pinamar, realizaba un traslado sanitario hacia La Plata. Según la denuncia presentada, la unidad sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 56 y quedó detenida sobre la banquina.

De acuerdo con esa versión, otro móvil de la empresa pasó por el lugar para retirar al conductor y continuar con el servicio, mientras la ambulancia permanecía en el sitio. Sin embargo, cuando horas más tarde regresaron para recuperarla, el vehículo había desaparecido junto con equipamiento médico de alto valor, entre ellos un respirador, un desfibrilador, un electrocardiógrafo, tubos de oxígeno, camillas, una silla de ruedas, tablas espinales, medicamentos y teléfonos celulares.

Con el avance de la investigación, el fiscal Walter Mercuri comenzó a detectar inconsistencias que pusieron en duda el relato. El análisis de cámaras de seguridad instaladas sobre el recorrido no registró el paso de la ambulancia Fiat Ducato ni del otro vehículo que supuestamente acudió para asistirla. Además, los investigadores advirtieron que la denuncia fue realizada cinco días después de la presunta desaparición y que nunca se solicitó una grúa ni asistencia mecánica, pese a que la unidad contaba con cobertura de seguro.

Ante estos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados al propietario de la empresa y al conductor de la ambulancia. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y distintos insumos médicos compatibles con parte del equipamiento denunciado como robado. Hasta el momento, la ambulancia continúa sin ser hallada.

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Con las pruebas reunidas, la Fiscalía analiza modificar la calificación de la causa e investigar una posible estafa a la compañía aseguradora mediante una falsa denuncia, mientras continúa la búsqueda del vehículo y se intenta establecer qué ocurrió realmente con la unidad sanitaria.

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