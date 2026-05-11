El Banco Nación lanzó un paquete de medidas de asistencia económica destinado a personas y empresas damnificadas por el fuerte temporal que afectó a distintas ciudades de la Costa Atlántica bonaerense, entre ellas Mar del Plata, Necochea y Miramar.

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La iniciativa contempla prórrogas para el pago de obligaciones vigentes, renovación de deudas y acceso a nuevas líneas de crédito con condiciones especiales. Según informó la entidad bancaria, las personas físicas podrán acceder a una extensión extraordinaria de hasta 90 días para cancelar compromisos previos, además de períodos de gracia para nuevos préstamos personales.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el esquema prevé créditos de hasta 100 millones de pesos por usuario, con un límite específico destinado a capital de trabajo. También se habilitarán refinanciaciones y prórrogas manteniendo las tasas originales en operaciones ya existentes.

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Desde la entidad detallaron que los préstamos para inversión podrán extenderse hasta 60 meses, mientras que los destinados a capital de trabajo tendrán plazos de hasta 36 meses. Además, se aplicarán bonificaciones en las tasas durante los primeros años de financiamiento.

El acceso a estas medidas requerirá la presentación de una declaración jurada que acredite daños directos ocasionados por el temporal registrado durante las últimas jornadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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