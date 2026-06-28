La construcción de la doble calzada de la Ruta Provincial 11, en el tramo que une Villa Gesell con el partido de Mar Chiquita, continúa avanzando y podría estar finalizada antes del inicio de la próxima temporada de verano. Así lo aseguró el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien destacó el ritmo de los trabajos y expresó su expectativa de que la obra pueda quedar habilitada antes del comienzo del período estival.

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El proyecto comprende una extensión de 72,4 kilómetros y está a cargo de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. La iniciativa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representa una inversión cercana a los 174.000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la Costa Atlántica.

Según detalló Barrera, el tramo comprendido entre Villa Gesell y Canal 5 registra un avance del 85%, mientras que el sector que une Canal 5 con Mar Chiquita ya alcanza el 90% de ejecución. El jefe comunal señaló que las tareas se desarrollan dentro de los plazos previstos y remarcó que el objetivo es llegar con la autovía terminada antes de la temporada de verano.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial en uno de los corredores con mayor circulación de vehículos durante los fines de semana largos y las vacaciones, reduciendo el riesgo de accidentes en un tramo que históricamente registra un importante flujo turístico. Además, permitirá agilizar el tránsito, fortalecer la conectividad entre las localidades balnearias y favorecer el desarrollo económico, productivo y turístico de la región.

Además de la construcción de la segunda calzada, el proyecto incluye banquinas pavimentadas, nuevos retornos distribuidos a lo largo del recorrido, la duplicación de siete puentes, la instalación de alcantarillas y la incorporación de señalización e infraestructura de seguridad vial para ofrecer mejores condiciones de circulación tanto a residentes como a los miles de turistas que transitan la Ruta 11 cada año.

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