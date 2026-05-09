Un intenso fenómeno meteorológico afectó durante las últimas horas a gran parte de la Costa Atlántica argentina y dejó un panorama marcado por inundaciones, destrozos y complicaciones en varias localidades balnearias. Las zonas más afectadas se extendieron desde Mar del Plata hasta Necochea, donde el fuerte oleaje alcanzó alturas extraordinarias y obligó a reforzar medidas preventivas.

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El temporal estuvo asociado al avance de un ciclón extratropical que generó lluvias persistentes, vientos intensos y una fuerte crecida del mar. En distintos sectores costeros se registraron olas de hasta siete metros, mientras que las autoridades mantuvieron alertas vigentes ante la continuidad de las malas condiciones climáticas.

En Mar del Plata, las precipitaciones acumuladas durante las últimas jornadas provocaron anegamientos en calles y viviendas, además de rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos en medio del avance del agua. También se reportaron daños menores por caída de ramas y objetos desplazados por el viento.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las ráfagas podrían continuar durante el fin de semana con velocidades que, en algunos puntos de la costa bonaerense, superarían los 80 kilómetros por hora. Por este motivo, se recomendó evitar actividades náuticas, circular con precaución y mantenerse alejados de sectores cercanos al mar.

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