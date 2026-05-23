Un episodio ocurrido en Villa Gesell generó fuerte repercusión luego de que comenzara a circular un video que derivó en una denuncia formal y en la apertura de una investigación. Según la presentación realizada por las autoridades locales, las imágenes mostrarían a un adolescente de 14 años ejerciendo violencia contra un gato a traves de una patada hasta provocarle la muerte. A partir de ese material se inició una actuación judicial y administrativa para determinar responsabilidades.

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La denuncia fue impulsada por la Dirección de Protección Animal del municipio, que analizó el contenido difundido y avanzó con una presentación bajo el marco de la Ley 14.346, que sanciona hechos de maltrato y crueldad hacia los animales. Además de incorporar el video como elemento de análisis, se solicitó investigar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Debido a que el caso involucra a un menor de edad, las actuaciones no se limitan únicamente al plano judicial. También intervienen organismos y equipos especializados con el objetivo de abordar la situación desde distintas áreas y evaluar medidas complementarias.

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Dentro de las actuaciones también se pidió analizar la posible participación de otra menor, ya que, según trascendió, habría sido quien registró las imágenes que luego se difundieron y pasaron a formar parte de la investigación.

El caso generó repercusión entre vecinos y organizaciones vinculadas a la protección animal, mientras las autoridades continúan avanzando con el análisis del material y de las circunstancias relacionadas con el episodio.

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