La empresa Finca Balcarce, dedicada a la elaboración de papas congeladas y otros productos derivados, anunció el cierre definitivo de su planta en la ciudad de Balcarce. La firma atribuyó la decisión a la pérdida de competitividad, el incremento sostenido de los costos operativos y la fuerte retracción del consumo interno, factores que, según explicó, hicieron imposible sostener la actividad.

Ads

Fundada en 2016, la compañía había logrado consolidar un modelo de producción integrado, con cultivos propios y procesamiento industrial. Su línea de productos incluía papas prefritas tipo bastón, papas españolas, batatas congeladas y otras variedades destinadas tanto al mercado interno como al exterior. La empresa empleaba entre 51 y 200 trabajadores, de acuerdo con distintas referencias empresariales, y su cierre deja decenas de familias sin su principal fuente de ingresos.

La noticia resulta aún más llamativa porque apenas tres meses atrás la firma había concretado su primera exportación a Brasil, un paso que representaba una apuesta por ampliar mercados y fortalecer su crecimiento. Sin embargo, ese avance no alcanzó para revertir el complejo escenario económico que atravesaba la empresa.

En el comunicado difundido por la compañía, sus directivos señalaron que la decisión fue una de las más difíciles de su historia y agradecieron el compromiso de empleados, clientes, proveedores y productores que acompañaron el desarrollo del proyecto durante casi diez años. También remarcaron que detrás del cierre quedan historias, familias y años de trabajo compartido.

El caso de Finca Balcarce se suma a un contexto de dificultades para la industria nacional. Según datos citados en el informe, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas en Argentina, en un escenario marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para competir con productos importados.

Ads

Puede interesarte

Ads