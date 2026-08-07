El Partido de La Costa realizará este viernes 7 y sábado 8 de agosto una nueva edición del “Fin de Semana de la Producción Local”, una propuesta que busca fomentar el consumo de elaboraciones de la región y acompañar a productores, emprendedores y empresas del distrito.

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La actividad alcanzará a San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Lucila del Mar, San Bernardo y Mar de Ajó, con la participación de establecimientos dedicados a la elaboración de alfajores, chocolates, pastas frescas, cerveza artesanal, licores, destilados, cerámica y otros productos.

Uno de los principales atractivos será un 20% de descuento para quienes tengan domicilio en el Partido de La Costa. Para acceder al beneficio será necesario pagar en efectivo y presentar el DNI que acredite residencia en el distrito.

En San Clemente del Tuyú, durante el viernes participarán Candymilk, La Fábrica de Chocolates, Ruta Dulce, Viejo Skill y Punto Creativo. El sábado se incorporará Puerto Pasta y continuará la propuesta de cerámica de autor.

En Las Toninas, el sábado estará disponible la propuesta de La Parmigiana, con pastas frescas y tapas.

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En Santa Teresita, durante el viernes formarán parte de la iniciativa Aljomar, Dolche, La Primavera, con opciones sin gluten, y Vango. También participarán Amore Pastelería y Alfajores Viejo de Mar en Mercados Bonaerenses, además de Licores Monte Cumén, Viejo Skill y Cerámica Maui. Para el sábado estarán La Parmigiana, Zamboni y nuevamente Maui.

En Mar del Tuyú, el viernes se podrán encontrar productos de Elky y Fratimar, mientras que el sábado se sumarán las pastas frescas de Amaican.

La propuesta también llegará a Lucila del Mar, donde el viernes participarán Chocoart, Mar y Pampa y Arte en el Bosque. El sábado será el turno de Pastas Marisa y nuevamente habrá opciones de cerámica.

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En San Bernardo, el viernes estarán Aljomar, Bocana, Chocoart, Dulzuras para Bernardo y Esturión. Además, Mercados Bonaerenses contará con la participación de JYD Alfajores. El sábado se sumarán Al Buen Tallarín, Dulzuras para Bernardo, Pastas Marisa y Sabatelli.

Finalmente, en Mar de Ajó, este viernes participarán Rancho Aparte, Destilados IP7109, Mundo Birrita, Vicent y Pastas Marisa, mientras que el sábado se incorporará Piezas de Pueblo con trabajos de cerámica de autor.

La iniciativa apunta a incentivar las compras dentro del distrito y, al mismo tiempo, brindar mayor visibilidad a emprendedores, productores y comercios que generan trabajo y forman parte de la economía costera.

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