La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell continúa sumando medidas judiciales y de protección. En las últimas horas, el hermano de la pequeña fue resguardado por los organismos competentes, mientras la Fiscalía espera los resultados de nuevas pericias que serán clave para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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La causa es encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N° 4 de Pinamar, quien ordenó una serie de medidas de prueba luego de que la menor ingresara sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia. Según la declaración de la madre, la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba un biberón, aunque esa hipótesis aún es materia de investigación.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la muerte se produjo por una asfixia obstructiva que desencadenó una grave falta de oxígeno y un posterior paro cardiorrespiratorio. Al mismo tiempo, los peritos no detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas ni evidencias que permitan afirmar, por el momento, la participación de terceros.

No obstante, la Justicia decidió mantener abierta la investigación hasta contar con los resultados de los estudios toxicológicos y otras pericias forenses que podrían aportar nuevos elementos para esclarecer el caso.

En paralelo, los investigadores realizaron allanamientos en la vivienda familiar, secuestraron distintos objetos de interés para la causa y solicitaron la historia clínica de la menor, además de continuar con la toma de declaraciones a familiares y personas vinculadas al entorno.

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Como medida preventiva, el hermano de la niña, de 4 años, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Protección de Derechos. La decisión fue adoptada de manera preventiva, en cumplimiento de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones, mientras se determina si existen riesgos que justifiquen mantener esa medida.

Otro de los aspectos que analiza la Fiscalía son los antecedentes judiciales de la madre. Años atrás fue investigada, junto a su entonces pareja, por la muerte de otras dos hijas pequeñas en Mar del Plata. Sin embargo, ambos fueron absueltos por la Justicia en 2018 al no encontrarse pruebas suficientes para responsabilizarlos penalmente. Ese antecedente forma parte del contexto que hoy vuelve a ser evaluado, aunque no implica una vinculación automática con la causa actual.

Hasta el momento no hay personas imputadas y el expediente continúa bajo la figura de averiguación de causales de muerte. Los resultados de las pericias pendientes serán determinantes para definir los próximos pasos de la investigación y establecer con mayor precisión qué ocurrió con la pequeña.

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