La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell sumó este viernes nuevas medidas. Por orden judicial, se lleva adelante un allanamiento en la casa de la madre de la menor, quien además será trasladada para someterse a una pericia psicológica.

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El procedimiento forma parte de la causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, que se encuentra bajo la responsabilidad del fiscal Juan Pablo Calderón. El objetivo es relevar la vivienda y reunir información que permita reconstruir con mayor precisión qué ocurrió antes de que la niña fuera llevada al hospital.

El caso comenzó luego de que la menor ingresara sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. La madre explicó ante los médicos que su hija se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Pese a las maniobras de reanimación, los profesionales no pudieron salvarla.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la muerte se produjo por una asfixia obstructiva, que derivó en una severa falta de oxígeno y posteriormente en un paro cardíaco. Los forenses no detectaron lesiones compatibles con hechos de violencia, aunque la Fiscalía dispuso estudios complementarios y mantuvo abierta la investigación.

La causa generó una fuerte repercusión por los antecedentes judiciales de la mujer. En 2018, ella y su entonces pareja fueron absueltos tras ser juzgados por el fallecimiento de otra hija, de 11 meses, ocurrido en Mar del Plata. Durante aquel proceso también se analizó la muerte de una beba de seis meses registrada en 2013. El tribunal concluyó que no existían pruebas para atribuirles responsabilidad penal.

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La pericia psicológica y el allanamiento se incorporarán al conjunto de pruebas que deberá analizar la Justicia. El traslado de la mujer para ser evaluada no determina por sí mismo una responsabilidad penal, mientras se aguardan los resultados de las medidas pendientes.

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