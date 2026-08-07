Una investigación iniciada a partir de la denuncia de una madre permitió desarticular una presunta organización dedicada a la explotación de mujeres en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de dinero, dispositivos electrónicos y documentación.

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El caso comenzó el 29 de julio, cuando una mujer denunció la situación que atravesaba su hija, de 20 años. De acuerdo con la investigación, la joven habría sido contactada mediante un sitio web y posteriormente trasladada desde Pinamar hasta un departamento ubicado en La Plata.

Según relató la víctima, una vez allí habría sido amenazada y obligada a ejercer la prostitución. Además, le habrían quitado su documento, su teléfono celular y el dinero obtenido durante los encuentros sexuales.

La joven también aseguró que le exigían continuar con la actividad bajo el argumento de que mantenía una supuesta deuda económica. Finalmente logró escapar y posteriormente se presentó ante la Policía.

El miércoles 5 de agosto brindó testimonio ante el fiscal de la causa y aportó información sobre el funcionamiento de la presunta organización, además de identificar a quienes habrían participado de su captación y sometimiento.

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A partir de esos datos, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos en un departamento de Pinamar y otro inmueble de La Plata.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas tres mujeres, de 21, 25 y 40 años, y un hombre de 25.

Los investigadores también secuestraron cinco teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

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Además, encontraron más de $3,3 millones y alrededor de US$1.100 en efectivo, junto con prendas, preservativos y el DNI de la joven que había denunciado lo ocurrido.

Durante uno de los allanamientos también fue encontrada una niña de 9 años, hija de una de las mujeres detenidas, que quedó bajo resguardo hasta ser entregada al cuidado de familiares.

Ahora, los dispositivos y la documentación incautados serán analizados para determinar si existen otras víctimas, más personas involucradas o posibles conexiones con otras ciudades bonaerenses.

La causa está en manos de la UFI N°8 de General Madariaga y se investigan delitos vinculados con la promoción o facilitación de la prostitución y la explotación económica de la prostitución. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia.