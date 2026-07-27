La muerte de Isabella continúa generando conmoción en Villa Gesell. Vecinos convocaron a una movilización para este lunes 27 de julio, a las 16, en la intersección de Circunvalación y calle 105.

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Bajo la consigna “Justicia por Isabella y todas las muertes impunes”, los organizadores esperan una amplia participación de la comunidad. En la convocatoria difundida a través de las redes sociales expresaron que “Villa Gesell se tiene que hacer escuchar”.

En paralelo, la investigación sumará un testimonio considerado relevante. Lucas, de 17 años y segundo hijo biológico de Lucía Sosa, fue citado a declarar el miércoles 29 de julio. El adolescente fue dado en adopción y deberá contar cómo fueron los años en los que convivió con su madre biológica. También fueron convocadas su abogada, Erika Suárez, y su madre adoptiva.

La citación se produjo después de que el joven relatara públicamente presuntos episodios de violencia durante su infancia y reclamara que Sosa fuera detenida o recibiera tratamiento psiquiátrico. Además, aseguró que temía que pudiera ocurrir una nueva tragedia si no se tomaban medidas.

El caso cobró mayor repercusión al conocerse que la mujer ya había sido investigada por las muertes de otras dos hijas: Candela, de cinco meses, y Jazmín, de once meses. Aquella causa, conocida como Caso Picard, se tramitó en Mar del Plata, llegó a juicio y terminó con su absolución. Luego del fallo se realizaron protestas en la ciudad y la familia se trasladó a Villa Gesell.

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La autopsia determinó que Isabella murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. Los investigadores esperan los resultados de nuevas pericias y estudios socioambientales para establecer cómo ocurrió el fallecimiento y definir los próximos pasos de la causa.

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