La Justicia investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en un descampado de la localidad de Vivoratá, en el partido de Mar Chiquita. El cadáver fue encontrado en las inmediaciones de la calle Angosta, cerca de la planta de energía de la empresa Abengoa, y presentaba un avanzado estado de descomposición.

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Tras el aviso, efectivos policiales, Bomberos y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar para preservar la escena, relevar pruebas y retirar los restos. La causa quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del fiscal Ramiro Anchou, quien ordenó las primeras diligencias para esclarecer el hecho.

De acuerdo con las evaluaciones iniciales, la mujer habría fallecido al menos tres semanas antes de ser encontrada. El estado del cuerpo impidió determinar por el momento su identidad e incluso una edad aproximada, por lo que los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para obtener información que permita avanzar con la causa.

El expediente fue iniciado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El estudio forense, que se realizará en la morgue judicial de Mar del Plata, buscará determinar la causa del fallecimiento, establecer si existió intervención de terceros y aportar elementos que faciliten la identificación de la víctima.

Otro dato que analizan los investigadores es que, hasta el momento, no existen denuncias por averiguación de paradero de mujeres en el partido de Mar Chiquita que puedan vincularse con este caso, lo que dificulta las primeras tareas de identificación.

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En paralelo, los pesquisas evalúan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que los restos hayan sido abandonados en ese sector luego de la muerte. Sin embargo, esa línea de investigación aún deberá ser confirmada o descartada a partir de las pericias y de las conclusiones que arroje la autopsia.

Con el traslado del cuerpo a la morgue judicial marplatense, la investigación ingresó en una etapa decisiva para determinar qué ocurrió con la mujer y avanzar en su identificación.

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