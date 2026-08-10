Villa Gesell se prepara para una edición especial de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell, que este año cumplirá tres décadas y sumará un desafío gastronómico particular: la elaboración de una focaccia de aproximadamente 12 metros de largo y 50 centímetros de ancho, presentada como la más grande de la Argentina.

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El encuentro se desarrollará durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto en el Pinar del Norte, dentro del Bosque Fundacional. Como ocurre habitualmente, el acceso será gratuito tanto para residentes como para turistas.

La preparación gigante estará a cargo de emprendedores gastronómicos locales y buscará incorporar sabores vinculados con la identidad geselina. Entre sus ingredientes tendrá hongos de pino, sal marina y una salsa de chocolate picante, además de rúcula, queso parmesano, jamón crudo y tomates confitados.

La propuesta fue impulsada por el gastronómico Gerónimo Megías y surge después de otra experiencia realizada durante la Fiesta La Criolla, cuando emprendedores de la ciudad prepararon el denominado “Sándwich Criollo más grande del mundo”. Según explicó, más de 60 integrantes del sector se organizaron para aportar un atractivo adicional a la celebración.

En esta edición también se presentará un sazonador elaborado a partir de hongos del bosque, desarrollado por el emprendimiento local Fungi Gesell, como parte de las propuestas que buscan poner en valor los productos y recursos propios de la zona.

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ChocoGesell nació en 1996, vinculada con la tradición repostera y chocolatera de raíces centroeuropeas presente en Villa Gesell. En 2015 comenzó a realizarse en el Bosque Fundacional, un traslado que permitió combinar la gastronomía con uno de los paisajes característicos del destino. Durante la pandemia recibió además el reconocimiento como Fiesta Nacional.

El crecimiento del evento también se reflejó en la convocatoria: según los organizadores, pasó de recibir alrededor de 8.000 personas en sus primeras etapas a registrar picos cercanos a los 80.000 visitantes en sus ediciones de mayor concurrencia.

Para el aniversario número 30 se espera una programación amplia, con más de 60 puestos de chocolatería, alfajores y repostería, junto con cerca de 200 artesanos. La oferta incluirá además food trucks, patio cervecero, gastronomía salada, productos regionales y destinos invitados.

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La agenda artística contará con más de 40 espectáculos en vivo, concursos y propuestas destinadas a los más chicos. De esta manera, la edición aniversario buscará reunir durante tres jornadas gastronomía, producción local, actividades culturales y el entorno natural del Pinar del Norte.

Desde el área de Turismo local destacaron que ChocoGesell también funciona como una herramienta para sostener el movimiento turístico durante el invierno y promover el trabajo de productores, artesanos y emprendedores de Villa Gesell a lo largo de todo el año.

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