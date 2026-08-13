Una situación poco habitual mantiene interrumpida la conexión aérea entre Tres Arroyos y la Ciudad de Buenos Aires. Un tero ingresó en la turbina de la aeronave de Humming Airways durante una maniobra de aterrizaje y provocó daños que obligaron a dejarla fuera de servicio.

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El avión se encontraba descendiendo hacia la pista de Tres Arroyos, en ese momento, un ave impactó a gran velocidad contra la turbina y dañó componentes necesarios para su funcionamiento.

Pese al desperfecto, el piloto consiguió estabilizar la aeronave y completar el aterrizaje de manera segura. Posteriormente se realizó una inspección en la que fueron encontrados restos biológicos y plumas que, por sus características, corresponderían a un tero.

El problema adquirió mayor dimensión debido a que se trata del único avión de la compañía que realiza actualmente el servicio entre ambas ciudades, por lo que los viajes quedaron completamente suspendidos mientras se realizan las reparaciones.

El equipo técnico y de mantenimiento de Humming Airways trabaja para solucionar la avería y la empresa prevé, si las tareas avanzan según lo esperado, restablecer la conexión el próximo lunes.

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Mientras tanto, la aeronave permanece resguardada en el aeroparque Teniente Volponi, en Tres Arroyos, a la espera de quedar nuevamente en condiciones para operar.

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