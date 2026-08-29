El presidente Javier Milei celebró este sábado la consagración de Las Leonas, que se proclamaron campeonas del Mundial de hockey 2026 después de superar a Países Bajos en una emocionante definición por penales australianos.

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Tras conocerse el resultado, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para festejar el logro del seleccionado nacional con un breve mensaje: “¡Vamos Leonas carajo!”. La publicación fue posteriormente replicada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, también se sumó a las felicitaciones. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, expresó tras la victoria.

Las Leonas alcanzaron el título después de igualar 1-1 frente a Países Bajos durante el tiempo reglamentario en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

El seleccionado argentino suma ahora tres campeonatos y cuatro subcampeonatos en siete finales disputadas, consolidándose como una de las grandes potencias de la historia del hockey femenino mundial.

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