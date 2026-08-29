Milei festejó el título mundial de Las Leonas tras el triunfo ante Países Bajos
El Presidente se hizo eco del histórico triunfo de la Selección argentina de hockey.
El presidente Javier Milei celebró este sábado la consagración de Las Leonas, que se proclamaron campeonas del Mundial de hockey 2026 después de superar a Países Bajos en una emocionante definición por penales australianos.
Tras conocerse el resultado, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para festejar el logro del seleccionado nacional con un breve mensaje: “¡Vamos Leonas carajo!”. La publicación fue posteriormente replicada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, también se sumó a las felicitaciones. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, expresó tras la victoria.
Las Leonas alcanzaron el título después de igualar 1-1 frente a Países Bajos durante el tiempo reglamentario en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.
El seleccionado argentino suma ahora tres campeonatos y cuatro subcampeonatos en siete finales disputadas, consolidándose como una de las grandes potencias de la historia del hockey femenino mundial.