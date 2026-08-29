Una presunta maniobra de lavado de dinero quedó bajo investigación tras una serie de medidas ordenadas por el juez federal Pablo Yadarola, en el marco de una causa que analiza el uso del sistema de fichas de casinos bonaerenses para mover grandes sumas de dinero en efectivo sin trazabilidad bancaria.

Ads

Según la pesquisa, integrantes de una organización habrían adquirido fichas por aproximadamente USD 300.000 en el Casino Central de Mar del Plata, para luego cobrarlas en efectivo en el Casino de Tigre, aprovechando los mecanismos de intercambio entre salas de juego de la provincia.

La investigación se amplió a partir de más de 30 allanamientos realizados en distintas jurisdicciones, donde se indaga a una estructura acusada de reclutar apostadores y ex deportistas para viajes a salas de juego en Las Vegas. En el expediente figuran mencionados los ex futbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Sánchez, junto al periodista Quique Felman, señalados como presuntas víctimas del esquema.

Puede interesarte

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la operatoria se habría extendido durante varios meses. En mayo de 2025, el principal imputado, Maximiliano Palermo, habría ingresado al Casino Central con importantes sumas de dinero en efectivo para la compra de fichas en mesas de ruleta. Posteriormente, se habrían repetido operaciones similares con distintos intermediarios.

Luego, Juan Guevara, vinculado a la organización, se presentó en el Casino de Tigre para canjear las fichas por efectivo. Debido al volumen de la operación, el pago -estimado en unos 346 millones de pesos- fue realizado en varias entregas.

Ads

Las operaciones fueron detectadas a partir de reportes del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, que elevó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). Las inconsistencias entre los montos manejados y el perfil económico de algunos involucrados reforzaron la hipótesis de intermediación de terceros.

Puede interesarte

El titular del organismo, Gonzalo Atanasof, confirmó que se activaron los protocolos de control correspondientes ante operaciones que exceden los parámetros habituales. Mientras tanto, la Justicia analiza documentación, movimientos financieros y material secuestrado en los allanamientos, en el marco de una causa que continúa en desarrollo.

Ads