El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata celebró su 70° aniversario con un acto central realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La ceremonia estuvo encabezada por el decano Guillermo Lorenzo, el director de la Unidad de Graduados Leonardo Molina y el presidente de la institución, Leandro Augusto Gabás, recientemente reelegido para el período 2026-2030.

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Durante el encuentro, Gabás destacó el carácter histórico de la institución, al señalar que se trata de “siete décadas de abogados que comprendieron la necesidad de una construcción colectiva para defender el ejercicio profesional y fortalecer el Estado de Derecho”.

En ese marco, repasó los principales ejes que el Colegio sostiene ante los distintos poderes del Estado, con especial énfasis en el funcionamiento del sistema judicial. En el fuero federal, advirtió por la existencia de vacantes prolongadas en juzgados de Mar del Plata y remarcó el impacto que esto genera en la demora de los expedientes.

“El sistema no puede seguir funcionando con juzgados que arrastran vacantes desde hace años”, sostuvo Gabás, quien celebró la apertura de concursos pero pidió celeridad en la cobertura de cargos, particularmente en los juzgados federales de primera instancia N°2 y N°4.

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En el mismo sentido, respaldó el avance legislativo para la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, una iniciativa que calificó como un reclamo sostenido de la abogacía local.

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El planteo se replicó en el ámbito provincial, donde el Colegio también advirtió por vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Según Gabás, estas situaciones impactan directamente en los tiempos de resolución de causas y, en consecuencia, en el acceso a Justicia.

Otro de los puntos abordados fue la infraestructura judicial. El titular del Colegio insistió en la necesidad de trasladar los Tribunales del Trabajo a un edificio adecuado y reabrir el debate sobre la creación de un complejo judicial que concentre los distintos fueros de la ciudad.

En materia de honorarios profesionales, Gabás cuestionó el incumplimiento de los parámetros establecidos por la ley 14.967 y reclamó que se respete el carácter alimentario de las remuneraciones de abogados y procuradores. “No puede haber una dignidad para el trabajo judicial y otra de menor valor para el trabajo profesional”, afirmó.

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También expresó preocupación por iniciativas legislativas que buscan eliminar la colegiación obligatoria, al advertir que implicaría debilitar los sistemas de control ético y disciplinario de la profesión.

Hacia el cierre, el presidente del Colegio definió el perfil institucional que busca consolidar: una entidad “presente, que acompañe al matriculado, escuche, gestione y tenga voz cuando las circunstancias lo exijan”, sin resignar su independencia frente a los poderes del Estado.