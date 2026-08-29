SPI Astilleros llevó adelante la octava edición de su proceso de categorización laboral, una iniciativa orientada al desarrollo profesional y la capacitación continua de su personal, que se realiza en articulación con el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) desde 2012.

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En esta oportunidad, 26 trabajadores de distintas áreas del astillero recibieron sus certificados tras completar satisfactoriamente las instancias de evaluación y acreditación de competencias, en un proceso que busca reconocer la formación adquirida en el ámbito laboral.

El acto de entrega se realizó en el Aula Magna de la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con la presencia de familiares, trabajadores y autoridades de las instituciones participantes.

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Del encuentro participaron la presidenta de SPI Astilleros, Sandra Cipolla; el vicedecano de la UTN Mar del Plata, Alejandro Vaccari; y el secretario general de SAONSINRA, Juan Speroni.

Durante la apertura, Vaccari destacó el vínculo sostenido entre la universidad y el sector productivo, y subrayó la importancia de acompañar procesos que reconocen el desarrollo de competencias en la industria naval.

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Por su parte, Cipolla agradeció el trabajo conjunto con la UTN y el sindicato, y resaltó la continuidad del programa desde 2012 como parte del crecimiento de la empresa. Señaló además el valor de la participación de las familias en cada edición del acto, como reflejo del impacto del proceso en la vida de los trabajadores.

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En tanto, Speroni destacó el rol del trabajo como factor de desarrollo y valoró la articulación institucional entre empresa, sindicato y universidad. También remarcó que las instancias de categorización representan una mejora concreta en las oportunidades laborales dentro del sector.

La iniciativa se desarrolla de manera bianual y constituye la octava edición de un programa que se consolidó como una herramienta de reconocimiento de competencias y promoción de la formación continua en la industria naval.

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