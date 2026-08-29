Mar del Plata será sede el próximo 8 de noviembre de la segunda edición de los Premios Técnicas 2026, una iniciativa destinada a reconocer el trabajo y la trayectoria de profesionales vinculados con la peluquería, la estética, la moda y la construcción de la imagen.

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La ceremonia tendrá lugar en Espacio Viamonte y buscará poner en primer plano a quienes habitualmente desarrollan su tarea detrás de grandes producciones. Peluqueros, maquilladores, estilistas y especialistas en estética cumplen un papel clave en películas, programas de televisión, campañas, pasarelas, espectáculos y diferentes eventos.

Uno de los ejes de esta edición será el reconocimiento a la denominada “Generación Dorada de la Industria”, integrada por referentes de distintas generaciones que abrieron camino, formaron nuevos profesionales, impulsaron tendencias y dejaron su marca en el sector local.

La jornada comenzará con una recepción de alfombra roja y contará con la presencia de la Guardia Nacional del Mar. Posteriormente se desarrollará la gala, que incluirá cena show, reconocimientos, transmisión vía streaming y una puesta especialmente preparada para la ocasión.

Entre las propuestas previstas se encuentra “Peinados de Alta Fantasía y Creatividad”, una presentación de Arte en Movimiento que buscará mostrar a la peluquería desde su faceta artística. El cierre musical, en tanto, estará a cargo de Operación Rosa Rosa.

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La producción de los Premios Técnicas 2026 está a cargo de Rodriguez & Ehraije, con el objetivo de consolidar una celebración que destaque el talento de los profesionales marplatenses y su aporte a la industria de la imagen.

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