Mar del Plata atravesará horas de inestabilidad durante esta noche y las primeras horas del domingo, debido a la llegada de tormentas que motivaron la emisión de una alerta amarilla por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo con la información meteorológica difundida para la ciudad, durante las próximas horas se prevén precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas por actividad eléctrica. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

El período de mayor inestabilidad se extenderá durante la noche y la madrugada. Luego, el panorama comenzará a cambiar: desde la mañana del domingo cesarían las lluvias y se esperan períodos con presencia de sol.

Para el domingo se pronostica una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Durante la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche los registros rondarán los 10°C. El viento continuará predominando desde el sector noroeste.

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda evitar actividades al aire libre y no permanecer cerca de árboles o postes de electricidad. También se aconseja retirar objetos que puedan dificultar el escurrimiento del agua y no sacar residuos durante el período de inestabilidad.

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Asimismo, ante la presencia de actividad eléctrica, se recomienda mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas, además de prestar atención ante una eventual caída de granizo.

Las autoridades aconsejan mantenerse informado mediante los canales oficiales y contar con elementos básicos para una eventual emergencia, como linterna, radio, documentación y teléfono celular.

Ante cualquier inconveniente relacionado con el temporal, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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