Una inusual situación generó alarma este mediodía en la zona comercial de la calle Güemes. Una densa humareda en el interior de la farmacia Bauza, ubicada en la esquina de Güemes y Gascón, movilizó a una dotación de bomberos y a efectivos policiales tras sospecharse la presencia de un foco de incendio.

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Sin embargo, al arribar al lugar, las autoridades constataron que se trató de una falsa alarma provocada por la activación de un sistema de seguridad privada.

El episodio se desencadenó alrededor de las 12 cuando el comercio aún mantenía sus puertas cerradas al público. En ese momento, un cliente intentó ingresar y forzó la apertura del acceso principal.

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Al detectar el movimiento en el interior del local fuera del horario comercial, el sistema de seguridad de la empresa Verisure activó automáticamente su mecanismo de prevención por humo, diseñado para cegar la visibilidad de eventuales asaltantes.

Ante la rápida propagación de la nube densa dentro del salón, los empleados del comercio creyeron que se trataba de un siniestro eléctrico o un cortocircuito en los tableros generales. "Estábamos buscando un foco de incendio por todos lados, hasta que se dieron cuenta de que el humo provenía directamente del dispositivo de la alarma de seguridad", explicó el sargento Ravanedo, de Bomberos, en diálogo con El Marplatense.

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Por su parte, el personal del establecimiento confirmó que el sistema notificó de inmediato la apertura y la presencia de personas en el mostrador mientras investigan si existió una falla técnica en las trabas de la puerta de ingreso.

La persona que ocasionó la activación permaneció en el lugar, donde fue identificada por las fuerzas de seguridad sin que se registraran heridos ni daños materiales.

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