Un grupo de investigadores de Mar del Plata desarrolló EntropIA Lite, una aplicación de código abierto que utiliza inteligencia artificial para facilitar el trabajo con fuentes históricas.

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Agustín Nieto, historiador e investigador del CONICET y uno de los responsables del proyecto, explicó en diálogo con Modo Regreso de Radio Mitre Mar del Plata, que la herramienta busca funcionar como un asistente para historiadores e investigadores que necesitan organizar, sistematizar y analizar grandes cantidades de documentos.

Entre sus funciones, la aplicación puede transformar documentos digitalizados en texto mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), detectar la estructura y el orden de lectura de antiguas publicaciones, reconocer nombres de personas, lugares y organizaciones y georreferenciar información.

También permite trabajar con entrevistas y archivos de audio: puede reconocer a los diferentes hablantes y realizar una transcripción literal, una función especialmente útil para investigaciones vinculadas con la historia oral.

Nieto remarcó que EntropIA Lite no fue creada para interpretar los acontecimientos ni sacar conclusiones en reemplazo del especialista. Su chat trabaja únicamente con la información incorporada por el propio usuario y recupera datos relevantes que luego deben ser analizados por el investigador.

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“La idea es que el modelo no interprete, sino que nos recupere información significativa en función de la consulta que estamos haciendo”, explicó.

El desarrollo llevó aproximadamente tres meses de trabajo intensivo y estuvo a cargo de tres personas. La aplicación es de código abierto, por lo que cualquier interesado puede acceder, utilizarla e incluso modificarla. Actualmente puede obtenerse a través de Microsoft Store y de su repositorio público en GitHub.

Entre los próximos objetivos se encuentra lograr que funcione de manera más eficiente en computadoras hogareñas de menor potencia. Para Nieto, el desafío es aprovechar las posibilidades de estas tecnologías sin perder el control humano sobre el proceso de investigación.

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“Ahora, en tiempos mucho más cortos, podemos hacer mucho más, pero siempre bajo la atenta mirada, control y validación humana”, sintetizó el investigador.