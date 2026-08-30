Un motociclista falleció en las últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) como consecuencia de las graves heridas sufridas tras chocar contra un auto en el barrio Libertad.

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El hecho ocurrió este sábado en la intersección de la avenida Luro y la calle Czetz, donde una motocicleta Yamaha MT-03 azul colisionó contra un Volkswagen Gol rojo, conducido por un hombre de 33 años.

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Tras el impacto, el conductor del rodado menor, cuya identidad no trascendió inicialmente, fue trasladado de urgencia e inconsciente por una ambulancia del SAME tras sufrir severos traumatismos en el rostro y la cabeza. Pese a la asistencia médica recibida en el nosocomio regional, fuentes consultadas por este medio confirmaron que se produjo su deceso alrededor de las 22:30.

En el lugar del siniestro trabajó personal del Comando de Patrullas Norte y efectivos de Policía Científica para la realización de las pericias mecánicas y planimétricas. Ante la confirmación del fallecimiento, el fiscal Cerdá (UFIJE N° 11) reconfigurará la carátula inicial de las actuaciones, que habían sido tramitadas por lesiones culposas.

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