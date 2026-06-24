Obras Sanitarias Mar del Plata Batán (OSSE) realizó la apertura de sobres de dos licitaciones para ejecutar obras de completamiento de redes cloacales en los barrios Parque Luro y Las Heras, con una inversión superior a los $149 millones destinada a ampliar la infraestructura sanitaria.

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La intervención en Parque Luro, correspondiente a la Licitación Privada Nº11/26, cuenta con un presupuesto oficial de $61.082.659,18 y un plazo de ejecución de 60 días. El proyecto prevé extender la red cloacal domiciliaria en sectores de la zona norte.

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Los trabajos se desarrollarán en López de Gomara entre Libres del Sud y Blas Parera, Valencia entre Mármol y Gutiérrez, Cardiel entre Pedraza y Pasteur, Pasteur entre Rejón y Cardiel, y Cardiel entre Derqui y Mármol. La obra contempla la instalación de aproximadamente 366 metros de cañerías colectoras y 17 conexiones domiciliarias.

Por su parte, la obra en el barrio Las Heras, Licitación Privada Nº12/26, tiene un presupuesto oficial de $87.992.822,26 y el mismo plazo de ejecución. En este caso, se instalarán alrededor de 597 metros de cañerías y 31 conexiones domiciliarias.

Las tareas se ejecutarán en Génova entre Vignolo y Olazar, Olazar entre Nápoles y Génova, Nápoles entre Vignolo y Olazar, Olazar entre Nápoles y Puán, Puán entre Vignolo y Olazar, y Vignolo entre Nápoles y Puán.

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Finalizada la apertura de sobres, la documentación fue remitida a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, que evaluará las propuestas para avanzar con el proceso administrativo correspondiente.

Estas obras se enmarcan en el plan de expansión de los servicios sanitarios que impulsa OSSE, con el objetivo de mejorar el acceso a redes cloacales y fortalecer las condiciones sanitarias en distintos barrios de la ciudad.

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