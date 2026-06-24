La Administración de Punta Mogotes incorporó cinco desfibriladores externos automáticos (DEA) que serán instalados en pasillos públicos del complejo, con el objetivo de crear zonas cardioseguras y reforzar la atención ante emergencias de cara a la próxima temporada de verano.

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Los equipos serán distribuidos estratégicamente en cinco sectores de alta circulación, permitiendo una intervención rápida en situaciones críticas y ampliando la cobertura en uno de los principales espacios balnearios de la ciudad.

Desde la administración destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral orientada a la prevención y al fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, tanto durante la temporada estival como a lo largo de todo el año.

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“La salud y la seguridad de quienes eligen Punta Mogotes es una prioridad. Esta inversión representa un paso importante para seguir mejorando los servicios y brindar mayor tranquilidad tanto a marplatenses como a turistas”, señaló el administrador general del ente, Fernando Maraude.

La instalación de estos dispositivos permitirá actuar con rapidez ante eventos cardíacos repentinos, donde los primeros minutos son determinantes para salvar vidas, consolidando así espacios preparados para emergencias en zonas de gran concurrencia.

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Además, desde la administración convocaron a balnearios y concesionarios a acompañar estas acciones, reforzando medidas de prevención y protocolos de cuidado para avanzar en una red integral de seguridad en toda la costa.

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