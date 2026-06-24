desfribiladores

Punta Mogotes suma desfibriladores y avanza con zonas cardioseguras
Serán instalados en sectores estratégicos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias de cara a la próxima temporada.
Serán instalados en sectores estratégicos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias de cara a la próxima temporada.
Es una iniciativa del gobierno de Martín Yeza, que busca tener un programa aceitado de seguridad en Playas. Asimismo, comenzaron a montar las sillas para personas con movilidad reducida, un trabajo de discapacidad y la Fundación "Lautaro Te Necesita"