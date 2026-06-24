Las declaraciones testimoniales de cuatro concejales opositores previstas para este miércoles en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes fueron suspendidas y serán reprogramadas por la Justicia.

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Uno de los citados era el concejal de Unión por la Patria, Diego García, quien explicó que concurrió a la sede judicial tal como había sido notificado, pero al llegar fue informado de la suspensión de la audiencia.

“Hoy nos presentamos a la audiencia que nos habían notificado en la tarde de ayer sobre una causa que está investigando la Justicia relacionada con la licitación del Minella. Cuando nos presentamos nos notificaron que se postergó la audiencia para otro momento”, expresó.

Las testimoniales habían sido convocadas por la UFI N°10 de Delitos Económicos en el marco de la denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani. Además de García, también habían sido citados los concejales Valeria Crespo, Horacio Taccone y Gustavo Pulti, todos integrantes de bloques que votaron en contra de la adjudicación de los predios a la firma Minella Stadium S.A.

De acuerdo con fuentes judiciales, la suspensión se resolvió porque el expediente de la licitación se encuentra actualmente en poder de la Policía Judicial para su análisis. A esto se suma la necesidad de incorporar documentación adicional solicitada por la fiscalía, por lo que consideraron que tomar declaración a los ediles sin contar con esos elementos no aportaría utilidad al avance de la investigación.

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Tras conocer la decisión, García aseguró que continuará colaborando con la causa. “Esperaremos que la Justicia nos vuelva a citar y ahí estaremos acompañando con la documentación y el testimonio que así lo requiera”, señaló.

Desde la fiscalía indicaron que las audiencias serán fijadas nuevamente una vez que el expediente y la documentación complementaria regresen a la órbita de los investigadores.

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