El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mar del Plata se presentará hoy con condiciones inestables, con chaparrones durante la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche.

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Durante la mañana se esperan chaparrones, con probabilidades de precipitación entre 10% y 40%, temperaturas de 3°, y vientos del sector sudoeste y oeste con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones, una temperatura máxima estimada de 9° y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche, el pronóstico indica lluvias aisladas, con probabilidades entre 10% y 40%, una temperatura de 5° y vientos del oeste que podrían intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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