Miércoles con chaparrones y máxima de 9° en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad una jornada inestable, con chaparrones matutinos, cielo mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mar del Plata se presentará hoy con condiciones inestables, con chaparrones durante la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche.
Durante la mañana se esperan chaparrones, con probabilidades de precipitación entre 10% y 40%, temperaturas de 3°, y vientos del sector sudoeste y oeste con velocidades entre 7 y 22 km/h.
Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones, una temperatura máxima estimada de 9° y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, el pronóstico indica lluvias aisladas, con probabilidades entre 10% y 40%, una temperatura de 5° y vientos del oeste que podrían intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.