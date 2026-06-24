Habitantes de General Pueyrredon tienen un amplio acceso al agua potable, y bajo conocimiento del uso del recurso
La data surge de un relevamiento de la Universidad FASTA, que detectó alta cobertura de servicios, pero bajo conocimiento de la gestión, escasa participación ciudadana y débiles hábitos de cuidado doméstico.
Los habitantes de General Pueyrredon tienen una valoración positiva de servicios como el agua corriente y las cloacas, aunque mayormente desconocen la procedencia del agua que consume e ignora la aplicación de sanciones por derroche o contaminación, según un relevamiento realizado por la Universidad FASTA, a través del Observatorio Universitario de la Ciudad y el Grupo de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería.
El estudio mostró una valoración mayormente positiva de los servicios: el 98% de los encuestados afirma contar con agua corriente en su barrio, el 89% dispone de cloacas, el 73% se declara satisfecho con el servicio de agua y el 76% considera que su calidad es buena.
Sin embargo en materia de conocimiento institucional, se detecta una brecha significativa. Un 25% desconoce la procedencia del agua que consume, un 33% no sabe si la OSSE controla su calidad, el 30% ignora la aplicación de sanciones por derroche o contaminación, y el 56% desconoce cómo se financian los cargos técnicos y gerenciales.
En relación con las prioridades de inversión, el 55% de los encuestados señaló a las obras pluviales como principal necesidad. No obstante, en zonas periurbanas persisten demandas vinculadas a la expansión de agua corriente y cloacas.
El informe también advierte una baja participación ciudadana: el 96% de los encuestados reconoce involucrarse poco o nada en la gestión comunitaria del agua, atribuyendo esta situación principalmente a la falta de información y visibilidad de los canales de participación.
En cuanto a hábitos domésticos, solo el 17% repara siempre las fugas, el 55% nunca denuncia pérdidas en la vía pública, apenas el 26% respeta de forma constante los horarios de uso residencial y el 42% declara no limpiar nunca el tanque domiciliario.
Finalmente, la percepción de desigualdad es elevada: el 79% considera que la falta de acceso a agua y cloacas genera “mucha desigualdad”, porcentaje que asciende al 94% al incluir a quienes perciben “algo” de desigualdad.