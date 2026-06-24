Los habitantes de General Pueyrredon tienen una valoración positiva de servicios como el agua corriente y las cloacas, aunque mayormente desconocen la procedencia del agua que consume e ignora la aplicación de sanciones por derroche o contaminación, según un relevamiento realizado por la Universidad FASTA, a través del Observatorio Universitario de la Ciudad y el Grupo de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería.

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El estudio mostró una valoración mayormente positiva de los servicios: el 98% de los encuestados afirma contar con agua corriente en su barrio, el 89% dispone de cloacas, el 73% se declara satisfecho con el servicio de agua y el 76% considera que su calidad es buena.

Sin embargo en materia de conocimiento institucional, se detecta una brecha significativa. Un 25% desconoce la procedencia del agua que consume, un 33% no sabe si la OSSE controla su calidad, el 30% ignora la aplicación de sanciones por derroche o contaminación, y el 56% desconoce cómo se financian los cargos técnicos y gerenciales.

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En relación con las prioridades de inversión, el 55% de los encuestados señaló a las obras pluviales como principal necesidad. No obstante, en zonas periurbanas persisten demandas vinculadas a la expansión de agua corriente y cloacas.

El informe también advierte una baja participación ciudadana: el 96% de los encuestados reconoce involucrarse poco o nada en la gestión comunitaria del agua, atribuyendo esta situación principalmente a la falta de información y visibilidad de los canales de participación.

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En cuanto a hábitos domésticos, solo el 17% repara siempre las fugas, el 55% nunca denuncia pérdidas en la vía pública, apenas el 26% respeta de forma constante los horarios de uso residencial y el 42% declara no limpiar nunca el tanque domiciliario.

Finalmente, la percepción de desigualdad es elevada: el 79% considera que la falta de acceso a agua y cloacas genera “mucha desigualdad”, porcentaje que asciende al 94% al incluir a quienes perciben “algo” de desigualdad.

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