La llegada de aire frío proveniente del sector oeste-sudoeste provocó un marcado descenso térmico en toda la región. De acuerdo con el especialista, estas condiciones persistirán al menos hasta el viernes. En ese período se esperan jornadas frías y ventosas, con la posibilidad de algunos chaparrones entre la tarde-noche de este martes y la mañana del miércoles. Posteriormente, el cielo tenderá a despejarse, aunque el alivio no llegará en materia de temperaturas.

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“El frío se va a mantener a lo largo de toda la semana”, señaló el especialista Sebastián Pagliarino al describir un escenario meteorológico característico del inicio de la estación.

El único cambio temporal llegaría el sábado, cuando una rotación del viento hacia el sector oeste-noroeste permitiría un leve ascenso térmico. Las máximas podrían alcanzar los 14 o 15 grados, generando una sensación algo más agradable durante la tarde.

Sin embargo, la mejora tendría corta duración. Para el domingo, los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar que volverá a hacer descender bruscamente las temperaturas en el sudeste bonaerense y gran parte de la región central del país.

El fenómeno se produce apenas días después del solsticio de invierno, ocurrido el lunes a las 5:24 de la mañana, momento que marcó oficialmente el comienzo de la estación más fría del año en el hemisferio sur.

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Con heladas tempranas, temperaturas bajo cero y nuevas irrupciones de aire polar en el horizonte, el invierno comenzó mostrando todo su rigor y promete mantenerse como protagonista durante los próximos días en Mar del Plata y la zona.

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