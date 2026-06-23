La ciudad atravesará este martes una jornada plenamente invernal, con temperaturas bajas, cielo mayormente nublado y vientos persistentes del sector oeste.

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Durante las primeras horas del día, el frío se hará sentir con mayor intensidad en distintos puntos de General Pueyrredon. La combinación de bajas temperaturas y ráfagas moderadas provocará una sensación térmica aún menor, especialmente en las zonas cercanas al mar.

En el Puerto de Mar del Plata y la franja costera, los vientos soplarán desde el sudoeste a unos 23 km/h, generando además un oleaje de intensidad moderada sobre las playas.

Hacia localidades del interior del distrito, como Batán y Sierra de los Padres, el cielo se mantendrá con nubosidad variable. Con el correr de las horas, el viento rotará levemente al oeste y disminuirá su intensidad, con registros cercanos a los 19 km/h durante la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no rigen alertas por tormentas ni fenómenos severos para este martes. No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo debido a la continuidad de las bajas temperaturas en toda la Costa Atlántica.

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En ciudades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell se esperan condiciones similares, con cielo parcialmente cubierto y sin probabilidades significativas de lluvias. Además, podrían registrarse bancos de niebla aislados en sectores rurales y rutas de la región.

De cara al fin de semana, los pronósticos anticipan la continuidad del aire frío sobre la provincia de Buenos Aires, aunque con un leve ascenso de las temperaturas máximas. Para el domingo se esperan valores cercanos a los 15°C y jornadas sin precipitaciones, favorables para actividades al aire libre.

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