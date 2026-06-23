El referente de la Cámara de Armadores de Mar del Plata, Sebastián Agliano, expresó la preocupación del sector de la flota fresquera ante el avance de discusiones vinculadas a la cuotificación del langostino y el incremento de costos de estiba en la provincia de Chubut.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, Agliano señaló que los armadores autoconvocados manifiestan temor de que pueda repetirse un esquema de asignación discrecional de permisos, similar —según plantean— a lo ocurrido en otras pesquerías como la del calamar.

“No creemos que sea el momento de cuotificar”, sostuvo el dirigente, al remarcar que hasta el momento no se abrió una mesa formal de diálogo con el sector. Además, cuestionó la falta de canales institucionales para abordar el tema y advirtió sobre la circulación de decisiones que, según indicó, no siguen los mecanismos habituales de consulta.

El representante empresario también planteó incertidumbre respecto de los intereses detrás del avance de estas iniciativas. “No sabemos qué intereses comerciales empujan esto”, expresó, al tiempo que pidió mayor claridad en el tratamiento del tema dentro del Consejo Federal Pesquero.

En esa línea, Agliano remarcó que los armadores solicitaron formalmente información para conocer el estado de la situación y reclamar definiciones claras. “Queremos que se clarifique qué está pasando”, afirmó.

Ads

Finalmente, insistió en la necesidad de que cualquier discusión sobre cambios en el régimen pesquero se realice a través de los canales formales de diálogo, evitando —según sus palabras— decisiones apresuradas que puedan impactar en la actividad de la flota fresquera.

Ads