El Concejo Deliberante de General Pueyrredon continuará analizando el proyecto que propone permitir la realización de matrimonios civiles, uniones convivenciales y otras ceremonias reconocidas por la ley en espacios públicos emblemáticos de Mar del Plata.

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La iniciativa contempla la utilización de sitios culturales, patrimoniales, urbanos y naturales de dominio público para este tipo de actos, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para los vecinos y poner en valor lugares representativos de la ciudad.

El expediente permanecerá en comisión para seguir siendo evaluado y enriquecido con distintos aportes antes de avanzar hacia una eventual votación.

La propuesta establece que las ceremonias deberán realizarse bajo reglas específicas, con autorización previa, horarios determinados, límites de asistentes y medidas vinculadas a la seguridad, el control del sonido, la limpieza y el cuidado de los espacios utilizados.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la medida no apunta a privatizar espacios públicos ni a habilitar eventos masivos, sino a generar un marco regulado para la realización de ceremonias de carácter formal en ámbitos municipales.

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Además, se plantea que muchos de los lugares contemplados ya funcionan como escenarios de actividades culturales, educativas y recreativas, por lo que podrían incorporar este tipo de celebraciones sin alterar su funcionamiento habitual.

La iniciativa también destaca el potencial impacto económico que podría generar en sectores vinculados a la gastronomía, hotelería, fotografía, decoración, transporte y servicios relacionados con la organización de eventos.

Otro de los aspectos señalados es la posibilidad de destinar los recursos obtenidos por el uso de estos espacios al mantenimiento, conservación y puesta en valor del patrimonio municipal.

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El proyecto considera además que este tipo de ceremonias puede contribuir a fortalecer el vínculo de los vecinos con los espacios públicos, promoviendo su apropiación, cuidado y valoración como parte de la identidad de Mar del Plata.

De avanzar en el proceso legislativo, la propuesta permitiría que matrimonios civiles y uniones convivenciales puedan celebrarse en parques, museos, villas patrimoniales, plazas, sectores costeros y otros espacios representativos de la ciudad, bajo condiciones previamente establecidas por la normativa.

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