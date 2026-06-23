El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, puso en duda el informe difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que señala un crecimiento interanual del 6% en los desembarques pesqueros del puerto local durante el primer cuatrimestre de 2026.

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Según explicó, los números oficiales no reflejan la realidad que atraviesa actualmente la actividad pesquera. "El informe menciona que los desembarques pesqueros en el puerto de Mar del Plata crecieron un 6% a nivel interanual en el primer cuatrimestre. En realidad, en el primer trimestre, porque a partir del mes de abril las descargas empiezan a disminuir de manera estrepitosa", sostuvo.

Gutiérrez indicó que, al comparar los primeros meses de 2025 con el mismo período de 2026, se observa una mayor descarga de calamar durante enero, febrero y marzo. Sin embargo, aclaró que ese incremento se explica por un adelantamiento de la zafra y no por una mejora estructural de la actividad.

"Vemos que en enero, febrero y marzo de este 2026 hay más descarga de calamar. ¿Y por qué hay más descarga de calamar? Porque se adelanta la zafra durante esos tres meses", explicó.

El titular del Consorcio también señaló que la decisión del Gobierno nacional de cerrar la pesca del calamar en abril tuvo un fuerte impacto sobre los niveles de actividad. "La zafra del calamar, en años anteriores, cierra de mitad de año en adelante, aproximadamente en julio. Este año, al cerrar en abril, después de ese mes comenzamos a ver una disminución de las descargas muy significativa", afirmó.

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En ese sentido, consideró que los datos difundidos por Nación reflejan únicamente el efecto de las mayores capturas registradas durante el primer trimestre, pero no contemplan la caída posterior. "Creemos que durante los primeros tres meses de 2026 hay más descarga en esta terminal, pero también vemos que desde abril en adelante las descargas disminuyen", remarcó.

Por último, Gutiérrez advirtió sobre el contexto que atraviesa el sector y mencionó el aumento de los costos operativos como otro factor de preocupación. "Aumentan los costos, por ejemplo, del gasoil, y todo eso viene generando una situación sumamente desfavorable e incómoda para nuestro puerto y para la ciudadanía", concluyó.

De esta manera, desde el Consorcio Portuario sostienen que la evolución de los desembarques debe analizarse más allá de los números acumulados del primer tramo del año, teniendo en cuenta la caída de la actividad registrada desde abril y el impacto económico que atraviesa la industria pesquera marplatense.

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