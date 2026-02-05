Tres hombres de 26, 30 y 36 años fueron detenidos, acusados de provocar lesiones a un joven, tras ingresar de manera violenta a una vivienda ubicada en la zona del barrio Sarmiento en el marco de un violento desalojo.

Según se informó, los imputados habrían irrumpido en el domicilio de Marconi y 3 de Febrero con la intención de desalojar por la fuerza a los moradores, circunstancia en la cual la víctima, de 25 años, resultó con una herida cortante en el sector izquierdo del abdomen.

El herido fue trasladado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó a quirófano para la evaluación de una posible lesión interna.

En el hecho participó personal del Comando de Patrullas y en el lugar se procedió al secuestro de un vehículo Chevrolet Cruze y de prendas de vestir con manchas hemáticas, mientras que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Intervino la Fiscalía de turno, a cargo de Carlos Russo, que dispuso la realización de tareas periciales, la requisa del rodado, la demora de los tres imputados, el reconocimiento médico legal de la víctima y la recepción de declaraciones testimoniales a los moradores de la vivienda.

